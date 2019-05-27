Путин поддержал проект глубоководного порта под Калининградом

Владимир Путин поддержал проект строительства глубоководного морского порта в Калининградской области, который обсуждается уже почти 20 лет.

Президент Владимир Путин согласился поддержать проработку проекта по созданию глубоководного порта в поселке Янтарном Калининградской области, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо помощника президента Андрея Белоусова.

Уточняется, что в письме Белоусов предложил рекомендовать правительству региона до 1 июля разработать и представить в Белый дом бизнес-план проекта, а к 1 сентября рассмотреть возможность участия государства и привлечения иностранных инвесторов.

Согласно прогнозам, стоимость проекта составит около 200 млрд рублей с учетом строительства подъездных железнодорожных и автомобильных дорог, в том числе 50 млрд рублей – из бюджета. Также для реализации проекта нужно доказать эффективность перевозок грузов относительно иных российских портов.

Планируемая мощность порта – 48 млн тонн.

Напомним, о строительстве глубоководного порта в Калининградской области говорят с 2000-х. В 2014 году развивать портовую инфраструктуру области решили в два этапа. Реализация первого – строительство грузопассажирского терминала в Пионерском за 8,2 млрд рублей – началась в 2018 году, а второго (глубоководный порт в Янтарном) – была отложена до появления инвестора.

В начале 2019 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион попросил руководство страны о реализации проекта. Он уточнял, что в составе порта планируется контейнерный терминал на 35 млн тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 млн тонн и «другие терминалы».

Также сообщалось, что одним из участников строительства глубоководного порта может стать «Уралхим», так как загрузка действующего терминала компании в Санкт-Петербурге приближается к максимальной.

Однако глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рассказал, что строительство порта Янтарный может быть целесообразным только после запуска паромов, которые строятся сейчас для линии Усть-Луга – Калининград. Он также отметил, что заявленная мощность порта выглядит завышенной примерно в десять раз, а планы по контейнерам экономически необоснованны в условиях масштабного профицита таких мощностей в российских портах Балтийского бассейна.

По мнению Бурмистрова, для российских грузовладельцев логистика через Калининград с инвестированием в строительство терминалов не выглядит привлекательной, но у проекта есть шансы, если власти региона, воспользовавшись поддержкой на федеральном уровне, смогут привлечь грузовую базу.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, находясь в Астраханской области, удивился, почему порт Оля до сих пор не заработал на полную мощь, в связи с чем грузопотоки идут в обход России.