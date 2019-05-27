Huawei призвала Китай не мстить Apple

Гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй выступил против того, чтобы в ответ на американские санкции к его компании Пекин нанес удар по Apple.

«Прежде всего, такое не произойдет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Гендиректор Huawei заявил, что первый выступит против подобного шага.

Он подчеркнул, что считает Apple своим учителем: «Зачем мне сопротивляться своему учителю? Я никогда так не поступлю».

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Как заявил Жэнь Чжэнфэй, без Apple «не было бы мобильного интернета», люди не смогли бы увидеть «красоту окружающего мира».