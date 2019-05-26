Москвичей предупредили об аномальной жаре

Аномально жаркая погода придет в Москву в середине следующей недели, температура будет подниматься до 30-32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник воздух прогреется до 21-23 градусов, во вторник – до 27 градусов, а по области – до 28 градусов. В среду и четверг воздух прогреется до 30-32 градусов. В пятницу ожидается 23-28 градусов выше ноля, передает «Интерфакс».

Дожди в Москве пройдут не раньше четверга.