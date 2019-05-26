В Госдуме предложили Зеленскому новых «кандидатов» в украинцы

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал русского авиаконструктора Игоря Сикорского «знаменитым украинцем».

«Зеленский, как и его предшественники, страдает популизмом и ложной исторической идентичностью. Для популяризации украинского самосознания он не стесняется записывать в ряды почетных граждан талантливых людей Российской империи», – передает слова Бальбека RT.

Он иронично заметил, что скоро восстание Спартака, который «наверняка был украинцем», признают в Киеве «первым античным майданом».

«А Микеланджело был украинским скульптором, и фамилия у него на «о» заканчивается. Так что все это – очередной самообман и торговля воздухом», – подчеркнул он.

Бальбек добавил, что интеллект страны «создают за счет граждан», а не за счет «плагиата чужих фамилий».

Ранее Зеленский назвал Сикорского «знаменитым украинцем».