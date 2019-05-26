Автомобиль врезался в Театр российской армии в Москве

В результате наезда автомобиля Skoda на элемент здания Театра российской армии в Москве погиб один человек, еще четверо ранены, рассказали в столичном управлении Госавтоинспекции.

«Автомобиль Skoda совершил наезд на элемент здания Театра российской армии», – передает РИА «Новости» слова представителя ГИБДД.

В результате ДТП погиб один человек, четверо получили травмы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.