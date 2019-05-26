LG потроллила Huawei

Один из филиалов южнокорейской компании LG опубликовал в соцсетях сообщение, очень похожее на троллинг китайской Huawei, которая подверглась давлению со стороны США.

Южноафриканский филиал похвастался в Twitter отношениями LG и Google, «которые крепнут с годами», пишет PhoneArena.

К сообщению прилагался скриншот переписки с Google Assistant.

В переписке на вопрос о том, кто его лучший друг, Google Assistant отвечает: «Не хочу быть чересчур напористым, но думаю, что мы неплохо ладим».