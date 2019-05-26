«Охота» на бывшего вице-канцлера Австрии велась с 2015 года

В 2015 году адвокат из Вены, которого СМИ считают причастным к скандалу с видеозаписью с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, уже предлагал «компрометирующий материал» на политика, сообщила пресса.

«Компромат» был предложен австрийской либеральной партии NEOS, что подтвердил и генсек партии Ник Дониг. От предложения партия отказалась.

«Компрометирующий материал» включал фотографии и SMS-сообщения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Focus и Welt am Sonntag