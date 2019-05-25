Вылетевший из России в Таджикистан самолет вернулся в в аэропорт отправления

Вылетевший из Сургута в таджикистанский город Худжанд самолет вернулся в аэропорт отправления, сообщили в справочной воздушной гавани.

«Рейс прибыл. Все хорошо», – сказали в аэропорту, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что воздушное судно кружило в небе над городом, вырабатывая топливо.

По информации портала Flightradar, самолет Boeing 737-524 вылетел из Сургута в 18.50 по местному времени (16.50 мск) и выполнил несколько кругов в небе над городом. По этим же данным, самолет принадлежит авиакомпании «ЮТэйр».

Ранее сообщалось, что у самолета Sukhoi Superjet 100 возникли проблемы при взлете в Ульяновске. До этого выполнявший рейс Москва – Самара «Суперджет» совершил разворот в небе и вернулся в аэропорт Шереметьево.