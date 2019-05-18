У «Суперджета» возникли проблемы при взлете в Ульяновске

У самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», направлявшегося из Ульяновска в Москву, при взлете произошел отказ гидросистемы, сообщил источник в ульяновском аэропорту.

Из-за обнаруженных неполадок рейс SU1389 SSJ-100 вынужден был прервать взлет, передает РИА «Новости».

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«Прерванный взлет на скорости 55 километров в час из-за отказа первой гидросистемы», – сказал источник в ульяновском аэропорту.

По словам источника, после произошедшего все пассажиры этого рейса отказываются лететь на Сухом.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, в результате погиб 41 человек, большинство из которых отравились продуктами горения.

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