Кононенко дал практический совет после скандального выпускного во Владивостоке

Журналист Максим Кононенко дал совет тем, кто планирует повторить вечеринку выпускников в школе Владивостока.

«Мой совет тем, кто захочет повторить этот опыт – не надо знаков отличия. Если бы у этой девочки не было шеврона на рукаве – никто бы не (стал предъявлять претензий – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Кононенко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в российском законодательстве существует статья «за ношение полицейской формы не полицейскими», и девушке, надевшей этот костюм на вечеринку в школе, «по этой статье вкатят».

Журналист в заключение добавил, что те, кто предъявляют претензии к поведению школьников – лицемеры, и в молодости «все были такими, но не у всех так хорошо получалось».

В пятницу директор школы во Владивостоке написала заявление об увольнении по собственному желанию после публикации скандальной видеозаписи с костюмированной вечеринкой выпускников. В свою очередь, различные ведомства начали проверки.

Один из старшеклассников рассказал подробности произошедшего.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем виноваты выпускники, запечатленные на скандальном видео.