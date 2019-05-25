В Германии указали на опасность «грязной» российской нефти

Хлорорганика при попадании в нефтепровод может привести к коррозии труб, инфраструктуры и техники, заявил специалист по коррозии и антикоррозийной защите немецкого Федерального ведомства по исследованию и испытанию материалов Ральф Беслер.

Беслер указал, что повышенную опасность хлорорганика представляет для легированной стали, которая широко используется в оборудовании нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Коррозия может особенно усилиться при процессах, температура которых существенно превышает 100 градусов, передает Deutsche Welle.

Самым опасным с точки зрения коррозии является сжигание нефти с хлорорганикой или изготовленных из нее нефтепродуктов, например, бензина.

Эксперт заверил, что НПЗ тщательно следят, чтобы хлорорганические соединения не попадали в топливо для потребителей, однако признал, что это возможно при сбое в работе служб контроля качества.

В случае если такое топливо попадет в бензобак, «мотор сломается», утверждает специалист.

Кроме того, содержащее дихлорэтан сырье представляет угрозу и для резервуаров, не имеющих специального защитного покрытия.

«Насколько я знаю, обычные резервуары для нефти такого покрытия не имеют, его скорее применяют на химических предприятиях», – заявил Беслер.

Ранее сообщалось о проблемах с очисткой трубопровода «Дружба» от грязной нефти.

Напомним, в апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти. Белоруссия приостанавливала прием нефти из России, также был остановлен транзит нефти в Европу.