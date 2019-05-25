Пушков ответил на слова главы генштаба ВСУ о «шоке» от Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака о впечатлениях от поездки в Крым в 2010 году.

Пушков указал в Twitter, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины. При этом Киев не вложил в развитие полуострова «ни гривны».

«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком – вот что признал Хомчак», – написал сенатор.

Хомчак заявил, что бывал на полуострове трижды. По словам военачальника, во время последней поездки – в 2010 году – его «шокировала» реклама российской водки и изображения российского флага. Он также назвал регион «плохим остатком СССР».

Напомним, в мае новый прездент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами страны – им стал Руслан Хомчак.

Хомчак был первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, командиром оперативного командования «Юг». Утверждается, что он попал в «иловайский котел» и вышел из него.