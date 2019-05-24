Опрос: Большинство россиян слышали про «Бессмертный полк»

Около 94% россиян слышали про акцию «Бессмертный полк», 81% граждан заявили, что акция прошла в их населенном пункте, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

94% граждан знают о «Бессмертном полке», больше было только в 2017 году, передает РИА «Новости».

81% респондентов также отметили, что акция проходила в их городе или селе.

Социологи выяснили какая часть россиян лично приняла участие в шествии. Так, 16% опрошенных прошлись в «Бессмертном полку», 15% из которых участвовали в своем населенном пункте, а 1% опрошенных – в другом.

Согласно опросу, больше всего людей приняло участие в акции в городах с населением от 50 тыс. до 250 тыс. жителей (23%), а меньше всего (5%) в Москве. Уточняется, что в селах в акции приняли участие 18% жителей, а в городах с населением меньше 50 тыс. человек или от 250 тыс. до 1 млн (15%).

На вопрос, принимал ли участие в «Бессмертном полку» кто-то из близких или знакомых, 60% опрошенных ответили положительно, 23% респондентов – отрицательно, а 11% затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» проводился 18 –19 мая в 104 населенных пунктах 53 субъектов России при участии 1,5 тыс. респондентов.

По итогам опроса газеты ВЗГЛЯД, акцию «Бессмертный полк» посетили более половины читателей (52,7%) из 9907 человек, принявших участие в голосовании.

Ранее сообщалось, что в акции в России приняли участие около 10 млн человек.