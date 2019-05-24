Трамп согласился отправить дополнительные войска на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп заявил и.о. министра обороны Патрику Шанахану о своем согласии усилить военное присутствие на Ближнем Востоке ввиду усилившегося напряжения между США и Ираном.

Вашингтон намерен перебросить зенитные ракетные комплексы «Пэтриот», разведывательный самолет и силы, необходимые для «сдерживания иранских угроз», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Уточняется, что Вашингтон может отправить на Ближний Восток до 1,5 тыс. солдат.

В четверг в Пентагоне рассказали о возможном увеличения американского контингента на Ближнем Востоке на 5 – 10 тыс. человек.

На прошлой неделе в Персидский залив вошли ракетные эсминцы ВМС США. Туда же направилась авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов. В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп предрек «официальный конец» Ирана, однако уже в среду глава Пентагона заявил, что США опроверг эти заявления.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США готовятся к войне с Ираном. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны.