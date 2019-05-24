Американские курсанты провели тест-драйв танка Т-64

В Сети опубликовано видео визита американских курсантов в Узбекистан, в частности, заокеанские гости потренировались управлять танком Т-64БВ.

Кадры с полигона опубликованы на YouToube-канале Uz_ Armiya.

Кадеты корпуса подготовки офицеров резерва ВС США находятся с трехнедельным визитом в Узбекистане, в рамках которого обмениваются опытом с местными курсантами, пишет портал UZA. Гости из США посетили Академию Вооруженных сил Узбекистана, Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи и Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище. Отмечается, что при знакомстве с бытом узбекских коллег американских кадетов, кроме прочего, научили готовить плов.

«Честно признаюсь, я была потрясена этими встречами. Во-первых, на меня произвели большое впечатление высокий уровень знаний курсантов, а также их приветливость. Большой интерес вызвала тысячелетняя история вашего государства, богатое культурное наследие. А национальное блюдо оказалось очень интересно готовить, да и получилось вкусно», – поделилась впечатлениями кадет университета Флориды Джулисса Роджас.

В феврале руководитель интернет-проекта «Отвага – 2004» Леонид Карякин назвал украинскую модернизацию танка Т-64БВ «танком для бедных».