Модернизированный Украиной Т-64 назвали «танком для бедных»

Руководитель интернет-проекта «Отвага – 2004», военный эксперт Леонид Карякин счел слабой украинскую модернизацию танка Т-64БВ, назвав его «танком для бедных».

ГК «Укроборонпром» в понедельник, 11 февраля, сообщил на своем сайте о модернизации более 100 танков Т-64БВ на Харьковском бронетанковом заводе. На предприятии считают, что такого количества техники достаточно, чтобы перевооружить одну танковую бригаду. Однако Карякин отметил, что заявленные Киевом характеристики машины не соответствуют действительности.

«Да, на нее установили тепловизоры, средства спутниковой навигации и новые радиостанции, однако все остальное осталось старым», – заявил эксперт «Российской газете».

По его словам во времена СССР танки Т-64БВ считались одними из лучших, однако к моменту начала внутриукраинского конфликта в Донбассе они значительно устарели, и последняя модернизированная версия танка не оправдала себя. Карякин отметил, что «они горели также как и старые Т-64БВ».

«Что же касается так называемого «образца 2017 года», то данную версию, можно назвать «танком для бедных», – объяснил Карякин.

Эксперт уточнил, что старая советская система «Контакт», которую Киев называет «новой динамической защитой», не способна противостоять современным противотанковым вооружениям.

По мнению Карякина, значительные изменения могли произойти только при комплексном подходе к модернизации танка, если бы все его характеристики были доведены до современного уровня, однако «украинские оружейники не обладают необходимыми средствами и ресурсами».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что советское танковое наследие на Украине близко к исчерпанию.