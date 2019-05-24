Индия при помощи Су-30МКИ испытала управляемую авиабомбу

Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в Индии при помощи Су-30МКИ провела испытания управляемой авиабомбы, способной нести различные виды боеголовок.

«DRDO на полигоне «Похран» в Раджастане успешно испытала в полете с самолета Су-30МКИ 500-килограммовую управляемую авиабомбу с инерциальной системой коррекции. Управляемая бомба достигла желаемой дальности и с высокой точностью поразила цель», – сказано в заявлении министерства, передает РИА «Новости».

Минобороны Индии сообщило, что «все цели миссии были достигнуты», также удалось подтвердить способность системы «нести различные виды боеголовок».

Ранее сообщалось, что в России была создана авиабомба, способная поражать подводные лодки на глубине до 600 метров.