Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Московские правоохранители задержали главного подозреваемого в организации покушения на жизнь губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в ноябре 2016 года, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Покушение на главу Волгоградской области было совершено в ночь на 16 ноября 2016 года.

По данным Следственного комитета, подозреваемые проникли на территорию частного домовладения в Тракторозаводском районе Волгограда, которое находилось в пользовании главы региона и его семьи. Один из преступников при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК («Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога»), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности»).

Следователи установили, что к преступлению причастны пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой являлся бывший арендатор центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.

Еще в 2003 году Ремезов, известный в Волгограде как успешный коммерсант, а в узких кругах считавшийся «криминальным авторитетом», на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тыс. кв. метров на главном муниципальном рынке города. Эти торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям, получая взамен колоссальную прибыль. Глава региона для восполнения бюджета Волгоградской области предпринял меры по возвращению в муниципальную собственность стратегических объектов недвижимости.

Когда все судебные тяжбы были проиграны, Ремезов решил устранить Бочарова. Совершить это преступление он поручил своим доверенным лицам – членам возглавляемой им преступной группы, а сам в это время выехал за пределы России, тем самым создав алиби – на случай, если сообщники будут задержаны.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что на счету криминальной группировки, существовавшей с 2012 года, уже есть несколько преступлений, в том числе уничтожение павильона, установленного без согласования Ремезова на его коммерческой территории, избиение одного из руководителей муниципального предприятия «Центральный рынок», с которым в тот момент велись судебные тяжбы, а также вмешательство в бизнес-конфликты приятеля лидера группы, проблемы которого тоже решались исключительно силовыми приемами. При этом все преступления тщательно планировались, соблюдалась строгая конспирация, каждый соучастник четко знал отведенную ему роль.

23 мая 2019 года главный фигурант этого уголовного дела был задержан в Москве. В ближайшее время он будет конвоирован в Волгоград для проведения следственных действий.

Один из сообщников Ремезова еще два года назад выехал в США, где сейчас, по данным оперативных служб, отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Штатов. Еще двое членов преступной группы отбывают наказание в местах лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью волгоградскоого бизнесмена, которое они совершили по распоряжению Ремезова.