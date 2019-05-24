Меркель отреагировала на отставку Мэй

Канцлер ФРГ Ангела Меркель с уважением отнеслась к решению премьера Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц.

Фиц заявила, что «канцлер с уважением отнеслась к решению британского премьер-министра, сотрудничала с госпожой Мэй всегда на доброй и доверительной основе и продолжит это делать на протяжении всего времени, пока она (Мэй) будет пребывать в должности», передает РИА «Новости».

Она добавила, что правительство ФРГ заинтересовано в продолжении тесного сотрудничества с британским кабинетом министров.

Кроме того, Германия по-прежнему заинтересована в организованном выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, ход переговоров «в значительной степени зависит от внутриполитической ситуации в Великобритании».

Напомним, в пятницу, 24 мая, глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это значит, что Мэй покинет и пост премьера Соединенного Королевства. Завершая речь, Мэй не смогла сдержать слез.

Заявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.