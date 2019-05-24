Свидетельницу по делу Кокорина и Мамаева доставили в Москву

Россиянка Екатерина Бобкова, являющаяся свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и упавшая с гостиничного балкона на отдыхе в Чехии, доставлена на лечение в Москву, сообщил знакомый девушки.

Источник сообщил, что в данный момент Бобкова «лежит в реанимации», передает РИА «Новости».

Екатерина Бобкова – свидетельница, дававшая показания по делу о двух драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В мае она, находясь на отдыхе в Чехии, упала с балкона отеля и, по словам источника, находилась в критическом состоянии: врачам пришлось ввести Бобкову в искусственную кому, ей провели несколько операций.

По версии следствия, девушка вышла на балкон покурить, а позже была обнаружена на земле с многочисленными травмами.

Свидетели инцидента отсутствуют, однако следов насильственных действий полиция не обнаружила.

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