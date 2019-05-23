Рогозин рассказал о своей идее отправить «Новичок» на Марс

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что хотел назвать посадочную платформу совместной российско-европейской миссии по исследованию Марса «Новичком».

«Мы дали ей название «Казачок». Я, правда, хотел назвать «Новичок», но понял, что товарищи не поймут. Но «Казачок» тоже хорошее название», – передает ТАСС слова Рогозина.

В рамках совместного россйиско-европейского проекта по исследованию Марса «ЭкзоМарс» европейская сторона должна изготовить модуль для перелета и марсоход, а Россия – десантный модуль с посадочной платформой, которая должна в дальнейшем работать как станция для изучения атмосферы и поверхности палнеты. Проект десантного модуля был создан в мае.

Благодаря аппарату, работавшему в рамках российско-европейского проекта «ЭкзоМарс-2016», была доказана радиационная опасность полетов на Марс.

В прошлом году сообщалось о планах Роскосмоса потратить на миссию «ЭкзоМарс» свыше 4 млрд рублей.