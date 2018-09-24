Роскосмос запланировал потратить на миссию «ЭкзоМарс» свыше 4 млрд рублей

Согласно размещенной на сайте госзакупок информации, Роскосмос потратит на проект «ЭкзоМарс» больше 4 млрд рублей за 2018-2020 годы.

«Предельное ориентировочное значение цены государственного контракта устанавливается в размере 4 053 879 120,00 рублей», – говорится в документах.

Проект финансируется из федерального бюджета. До 18 сентября 2018 года на совместный с Европейским космическим агентством проект «ЭкзоМарс» будет потрачено 803,3 млн рублей, в 2019 – 2,1 млрд рублей, в 2020 – 1,2 млрд рублей. При этом с 2016 до 2018 года на миссию уже было затрачено 5,3 млрд рублей, пишет ТАСС.

В документе на сайте госзакупок написано, что исполнитель должен будет выполнить опытно-конструкторскую работу в рамках создания космической системы для исследования Марса.

В рамках проекта по исследованию Марса европейская сторона должна изготовить модуль для перелета и марсоход, а российская сторона – десантный модуль с посадочной платформой, которая должна в дальнейшем работать как станция для изучения атмосферы и поверхности Марса. Проект десантного модуля был создан в мае.

Благодаря аппарату, работавшему в рамках российско-европейского проекта «ЭкзоМарс-2016», была доказана радиационная опасность полетов на Марс.