Доказана радиационная опасность полета на Марс

Европейское космическое агентство сообщило, что во время полета к Марсу человек неизбежно получит дозу радиации, которая составляет около 60% от предельно допустимой.

Такие результаты были получены на основе данных аппарата российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016», который работал на околомарсианской орбите, пишет РИА «Новости».

«Радиационные дозы, накопленные астронавтами в межпланетном пространстве, будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле, и в несколько раз больше, чем дозы астронавтов и космонавтов, работающих на Международной космической станции. Наши результаты показывают, что само путешествие обеспечило бы очень значительное воздействие для астронавтов со стороны радиации», – рассказала научный сотрудник Болгарской академии наук Йорданка Семкова.

Согласно данным измерений, за шесть месяцев путешествия к Марсу астронавт подвергнется воздействию радиации, которое составляет не меньше 60% от общего предела дозы рекомендованного для космонавта за всю карьеру облучения.

Российский Институт космических исследований при этом отметил, что замеры проводились во время достижения опасным для человека потоком галактических космических лучей своего максимума.