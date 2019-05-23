Сборная Канады спаслась от поражения за 0,3 секунды до конца и вырвала победу

Сборная Канады по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, в овертайме обыграв швейцарцев со счетом 3:2; канадцы до конца основного времени проигрывали, однако отыгрались за 0,3 секунды до финальной сирены.

Сборная Швейцарии дважды по ходу основного времени вела в счете. При счете 1:2 Дэймон Сиверсон сумел сравнять счет за 0,3 секунды до финальной сирены. В овертайме победу вырвал канадец Марк Стоун. Трансляцию вел «Матч ТВ».

Ранее в полуфинал чемпионата мира также пробилась сборная России, которая обыграла американцев со счетом 4:3.

Россияне и канадцы теперь смогут сыграть только в финале или в матче за третье место. Их соперники определятся по итогам матчей Швеция – Финляндия и Чехия – Германия.

Полуфинальные пары будут определяться исходя из их положения в турнирной таблице по итогам группового раунда. Россияне могут сыграть либо с Германией, либо с победителем пары Швеция - Финляндия.