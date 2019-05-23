Появилось видео прохода американских самолетов через Петлю Маха

В Сети появилось видеозапись пролета американских самолетов MC-130J Commando II («Ночные совы») по маршруту Петля Маха в Уэльсе.

Видео публикует в Twitter фотограф Питер Льюис.

«Петля Маха» получила название в честь Махинллет в британском Уэльсе. Этот географический объект состоит из долин и холмов. Там часто проходят учебные миссии пилотов НАТО.

MC-130J Commando II занимается воздушной дозаправкой американских самолетов, в том числе в подконтрольной противником воздушной зоне и в сложных погодных условиях.