Минтранс запланировал двукратное сокращение квоты на прием иностранных пилотов

Министерство транспорта России планирует сократить квоту авиакомпаний на трудоустройство иностранцев пилотами с 210 до 100 человек, рассказал замминистра транспорта Александр Юрчик.

«Мы пришли к тому, что в квоте 200 [пилотов] нет необходимости, достаточно квоты 100. И мы согласовали это с причастными структурами – с Министерством труда, с профсоюзами», – сообщил Юрчик, передает ТАСС.

В апреле Минтранс заявил о возможном сокращении квоты на трудоустройство иностранцев командирами воздушных судов гражданской авиации.