Минтранс сократит квоту на прием иностранных пилотов

Министерство транспорта России запланировало сокращение квот на трудоустройство иностранцев командирами воздушных судов гражданской авиации.

Соответствующее уведомление размещено на портале правовой информации.

Поясняется, что «численность иностранных граждан превышает потребность эксплуатантов».

«При установленной годовой квоте на прием на работу (заключении трудового договора) иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан», – говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект разрабатывается по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Ожидаемый срок вступления в силу – июль 2019. Сейчас в отношении текста проекта проводятся публичные обсуждения и антикоррупционная экспертиза.

Как сообщает «Интерфакс», российские авиакомпании получили право принимать иностранцев на должности командиров воздушных судов в 2014 году. Тогда правительство выделило перевозчикам общую квоту в 200 человек в год. Если компании ее не выбирают, оставшиеся позиции могут переноситься на следующий год. Меру приняли для борьбы с дефицитом командиров в гражданской авиации.