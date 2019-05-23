Блокадники попросили Беглова выдвинуться в губернаторы Санкт-Петербурга

На совещании общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» ее члены попросили Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Петербурга.

Блокадники отметили, что за время работы Беглова в качестве врио губернатора в городе были расширены меры соцподержки, был одобрен бесплатный проезд на пригородных поездах для пенсионеров, повысился уровень медицинской помощи, сообщает «Мойка 78».

В организации заявили, что поддерживают стремления Беглова сделать город комфортнее и чище, а также поблагодарили за внимание к проблемам пожилых людей.

Избирательная кампания в Петербурге официально начнется 31 мая. Сами выборы пройдут 8 сентября в единый день голосования.

Ранее члены Общественной палаты также предложили Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора.

С аналогичным призывом к Беглову обратились «Волонтеры Победы» и ветераны войны.