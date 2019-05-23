Теща Абызова объяснила ситуацию с наркотиками

Теща бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова заявила, что наркотики, найденные в его квартире, являются лекарством.

«Никакие не наркотики, а лечебное вещество», – передает РИА «Новости» заявление тещи экс-министра.

Как сообщил адвокат Абызова Сергей Дрозда, квартира, в которой были обнаружены наркотики, принадлежит его теще.

«Наркотическое вещество было найдено в одном из помещений, которое принадлежит Абызову, это квартира его тещи», – сказал адвокат.

По словам Дрозды, следствие не предъявило его клиенту обвинений в хранении наркотиков.

Ранее следователи нашли в квартире Абызова наркотики. Адвокат экс-министра сообщал, что по факту обнаружения наркотиков было возбуждено уголовное дело, которое выделили в отдельное производство.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Обвинение было предъявлено также скрывавшемуся за границей фигуранту дела Абызова – экс-гендиректору ОАО «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.