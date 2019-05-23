Трамп резко ответил на заявление Тиллерсона о превосходстве Путина

Президент США Дональд Трамп, комментируя слова экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге, назвал бывшего главу внешнеполитического американского ведомства «тупым как камень».

«Рекс Тиллерсон, человек, «тупой как камень» и совершенно некомпетентный и не готовый к тому, чтобы быть госсекретарем, придумал историю (а он был уволен), в которой Владимир Путин превзошел меня на встрече в Гамбурге. Я не думаю, что Путин согласится с этим. Посмотрите, как идут дела у США!» – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Тиллерсон заявил, что Путин подготовился к первой встрече с Трампом лучше американского лидера.

Газета Washington Post отмечала, что сам Трамп при этом преуменьшал важность подготовки. По его мнению, интуиция и способность анализировать ситуацию для успешных переговоров первостепенны.

Трампа также обвиняли в том, что он нарушил протокол во время общения с российским лидером за ужином в Гамбурге, чем дал ему колоссальное преимущество.

Встреча в Гамбурге состоялась в июле 2017 года.