Тиллерсон сравнил подготовку Путина и Трампа к первой встрече на G20

Российский президент Владимир Путин подготовился к первой встрече с Дональдом Трампом в Германии лучше американского лидера, заявил бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Такое заявление Тиллерсон, присутствовавший на этой встрече президентов на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года, сделал на закрытых слушаниях комитета палаты представителей по иностранным делам, передает РИА «Новости».

По словам источников в комитете, американская сторона рассчитывала на более короткую встречу для обмена любезностями, но диалог перерос в обсуждение ряда геополитических вопросов и затянулся более чем на два часа.

«Мы провели много времени, обсуждая, как Путин использовал любую возможность, чтобы продвигать, что он хотел. Была разница в подготовке, и она создавала неравное положение», – заявил один из сотрудников комитета.

При этом Washington Post напоминает, что сам Трамп преуменьшал важность подготовки, утверждая, что его интуиция и способность анализировать ситуацию первостепенны для успешного саммита.

Путин и Трамп, помимо переговоров в Гамбурге, также встречались на саммите в Хельсинке и провели короткую беседу на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года. Планируется также, что президенты встретятся на саммите G20 в Японии.