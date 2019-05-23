Патриарх Кирилл наказал священника за поножовщину в лавре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре.

«Святейший патриарх утвердил решение духовного собора Троице-Сергиевой Лавры о лишении игумена Севастиана (Запольнова) права ношения монашеских одежд и лишении священного сана», – сообщила пресс-служба Троице-Сергиевой лавры, передает ТАСС.

Жизни пострадавшего монаха ничего не угрожает, пояснили в пресс-службе.

«Отец Поликарп был доставлен в Сергиево-Посадскую районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь», – добавили там.

Сам инцидент произошел 22 мая; по данным пресс-службы Троице-Сергиевской лавры, атаковавший монаха с ножом священник был пьян.