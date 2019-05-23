Планировавшие нападение с применением взрывчатки националисты задержаны в Астрахани

Участники праворадикальной группы, задержанные в Астрахани, собирались организовать нападения с применением самодельных взрывных устройств (СВУ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержаны три активных члена молодежного неформального объединения праворадикального толка, преступная деятельность которых была направлена на совершение насильственных преступлений экстремистского характера, в том числе с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств», – сообщили в ФСБ, передает ТАСС.

Задержанные распространяли националистическую идеологию, они вербовали новых членов группы и координировали деятельность новых участников, отметили в спецслужбе.

Молодые люди занимались тактическими тренировками с использованием военной экипировки, создавали и испытывали СВУ.

«Задержанные дают признательные показания», – добавили в ФСБ.

Обыски проводились по 13 адресам, в ходе них удалось найти шесть емкостей разного объема, наполненных аммиачно-селитренной смесью, специалисты отнесли ее к взрывчатым веществам.

Были найдены самодельное зажигательное устройство, компоненты для создания взрывчатки, СВУ, макеты огнестрельного оружия, гильзы разных калибров, дымовые шашки и экстремистская атрибутика.

Правоохранители также изъяли средства коммуникации и электронные носители информации, на которых содержится документальное подтверждение участия задержанных в преступлениях.

В пресс-службе СК России отметили, что в отношении двух жителей Астрахани и одного жителя Краснодарского края возбудили уголовное дело по чч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества»).

В ноябре 2018 года ФСБ задержала подростка по подозрению в изготовлении СВУ.