Российские дороги оснастят шумовой разметкой

На российских дорогах установят шумовую разметку: ее разместят там, где нельзя ставить барьерные ограничения, заявил замруководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов.

Шумовая разметка в пилотном режиме устанавливалась на нескольких участках федеральных дорог с начала 2019 года, при ее пересечении автомобиль начинает трясти, что предостерегает водителя от выезда на встречную полосу.

«Это [установка шумовой разметки] будет развиваться в рамках графика обновления стандартов, который подготовлен на основании решений, принятых национальным проектом «Безопасные и качественные автодороги». Вопросы обеспечения экологической и шумобезопасности предусмотрены программой обновления, разбивка по годам есть, программа утверждена и подписана вице-премьером», – сообщил Носов, передает ТАСС.

Он добавил, что сейчас создается список дорог, где установят эту систему. В СМИ ранее сообщалось, что большая часть такой разметки будет на трассах в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, так как там много однополосных участков и серпантинов.

Напомним, министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщал, что в России разрабатывают «целый ряд очень серьезных и жестких предложений», которые снизят смертность на дорогах.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему могут привести эти инициативы.