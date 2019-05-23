Демократы не смогли лишить Трампа возможности начать войну с Ираном

Комитет по иностранным делам Сената отклонил инициативу демократов, которая требовала от главы Белого дома Дональда Трампа получить одобрение Конгресса для начала «любых несанкционированных упреждающих военных действий» США против Ирана, сообщил член комитета из Демократической партии Крис Мерфи.

Мерфи призвал Конгресс «напомнить нынешней администрации, что у нее нет правового основания начинать войну с Ираном без согласия законодателей», передает ТАСС.

«Конгресс – это самостоятельная ветвь власти, которая обладает исключительным правом объявлять войну, поэтому нам не нужно сидеть сложа руки и смотреть, как нынешняя администрация США ведет нас к очередному «бесконечному конфликту» на Ближнем Востоке», – подчеркнул сенатор-демократ Том Юдолл.

Вопреки этому, по словам Мерфи, 13 сенаторов отказались запретить финансирование «любых несанкционированных упреждающих военных действий [США] против Ирана».

Мерфи и Юдолл в ответ пообещали внести свое предложение в качестве поправки к одному из рассматриваемых комитетом законопроектов по Сирии.

Ранее стало известно о планах Пентагона усилить группировку войск на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе в Персидский залив вошли ракетные эсминцы ВМС США. Туда же направилась авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов. В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп предрек «официальный конец» Ирана.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США готовятся к войне с Ираном. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны.

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