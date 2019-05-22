Киев посетовал на обсуждение Украины Путиным, Меркель и Макроном без своего участия

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко посетовал, что лидеры России, Германии и Франции обсудили ситуацию в стране без представителей Киева.

«Теперь уже Меркель, Макрон и Путин поговорили о нас, но без нас. На фоне этого нового явления администрация президента предлагает выносить вопросы мира и войны на референдум. Понятно, что все проголосуют «за мир», не вдаваясь особо в детали. Что и является удельной целью Кремля. Остальные для них – дело техники», – написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

21 мая президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг кризиса на Украине с учетом смены власти в Киеве.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что глава государства Владимир Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

В Кремле отметили, что вопрос проведения референдума – это внутреннее дело Украины. «Это не наше дело – говорить о том, симпатичная это идея или нет. Главное, чтобы был толк», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД