Власти одобрили досудебную блокировку живодерского контента в Сети

Правительство поддержало законопроект депутатов, предлагающий ввести досудебную блокировку живодерского контента в интернете.

«Законопроект позволяет в досудебном порядке блокировать живодерский контент, то есть содержащий сцены жестокого обращения с животными. Потому что Россия является сейчас основным поставщиком этого контента, причем в международном масштабе, особенно в азиатские страны, где он пользуется популярностью», – рассказал автор законопроекта, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов РИА «Новости».

Он уточнил, что данные поправки позволят Роскомнадзору блокировать подобный контент по аналогии с экстремистским. Бурматов отметил, что законопроект разрабатывался комитетом, а на его обсуждениях присутствовали зоозащитники.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», – сказано в заключении кабмина.

Бурматов уточнил, что в ближайшее время проект будет вынесен на обсуждение законопроектной комиссии «Единой России», а потом в Государственную думу.

Ранее сообщалось, что неизвестный рассылал видео с издевательствами над животными зоозащитникам из разных городов.

Случай публикации подобного контента зафиксировали и в Якутске. Там в Сети появилась видеозапись, на которой видно, что две привязанные к снегоходу собаки бегут из последних сил, а третья волочится по снегу.