Возбуждено дело из-за рассылки видео с убийствами животных

Взгляд
3 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 16:16  |  vz.ru
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Чем грозит мировой экономике ультиматум Трампа

США могут похоронить ВТОФото: Denis Balibouse/Reuters
Президент США Дональд Трамп выставил к ВТО целый ряд претензий. Он требует исключительного отношения к своей стране, пригрозив выходом из Всемирной торговой организации. Не лукавит ли американский президент, говоря о плохом обращении с Америкой? И что ждет мировую торговлю и Россию, если Трамп выполнит свою угрозу? Подробности...
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В Тюмени случился школьный бум

1 сентября в тюменские школы пошло рекордное число - 201 тысяча детей, радуется Александр МоорФото: Правительство Тюменской области
В День знаний – 1 сентября – в Тюменской области открылись сразу три новые школы. От супергимназии на 1200 ребят в столице региона – до сельских. Вместе с Александром Моором, и.о. губернатора Тюменской области, спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил все три, узнал, как в селе взращивают интеллигенцию и почему вакансии воспитателей в детсадах стали популярны среди мужчин. Подробности...
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Дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России

Российские космические аппараты нуждаются в защите не только от метеоритов, но и от халатности работников космической отраслиФото: Олег Урусов/РИА Новости
В разгерметизации МКС винили метеорит, но оказалось, что проблема находится на Земле. Дело в производственном браке и в вопиющем непрофессионализме работников космической отрасли, и это уже не первый подобный случай. Как минимизировать «человеческий фактор», способный поставить под вопрос технологический прорыв страны? Подробности...
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Новыми именами бригад ВСУ Порошенко шлет сигнал Москве, Минску и Будапешту

Переименование бригад ВСУ следует в русле украинских попыток заиметь собственную воинскую славу, никак не связанную с «совками и москалями»Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Сразу нескольким бригадам ВСУ присвоены почетные звания с потерей советских регалий и закреплением новых – в духе «самостийности». В ряде случаев это похоже на анекдот, но главнокомандующий Петр Порошенко вполне серьезен в намерении воспеть «боевой путь украинцев» и в очередной раз уколоть Москву, а заодно белорусов, поляков, венгров, чехов и словаков. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Массовый культ поклонников бога по имени «Успешный Успех»

Елена Жосул, советник председателя Синодального информационного отдела
Менеджеры бизнес-школы, которая привозила в Россию Роббинса, накануне обрывали мой мобильный с иеговистской страстью. Ну кто-нибудь из маститых религиоведов уже проанализирует его, в конце-то концов? Подробности...
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Война без правил у российских границ

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы как-то привыкли считать, что бесцеремонная линия Запада в отношении Украины с середины 2000-х годов стала результатом недооценки того, насколько серьезной окажется российская реакция. А почему бы не предположить, что это не так? Подробности...
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Если бы «ловушки трампизма» не было, ее стоило бы выдумать

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Трамп не шел на выборы под лозунгом «Поладить с Россией любой ценой!». Его лозунгом было «Сделать Америку снова великой!». Это и привлекало в нем цапающихся друг с другом русских консерваторов. Мы тоже хотим сделать Россию снова великой. Подробности...
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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
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      Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко

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      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

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        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Возбуждено дело из-за рассылки видео с убийствами животных

          3 сентября 2018, 15:16

          Текст: Анастасия Норина

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          Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила, что в Москве по факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело.

          «В ОМВД России по району Лефортово г. Москвы поступило заявление от гражданки по факту публикации в социальной сети фотографий и видеозаписей, на которых запечатлено жестокое обращение с животным. Сотрудники полиции провели проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», – приводит РИА «Новости» слова Волк.

          Это произошло после того, как в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мучают и убивают животных, в том числе варят заживо котенка. Неизвестный рассылал видео с издевательствами над животными зоозащитникам из разных городов.

          Видео и фото приходят волонтерам с разных городов. Везде неизвестный мучительным образом убивает животных. В одном из роликов он заживо с помощью кипятка варит маленького котенка, в другом разделывает несчастную кошку, до последнего находящуюся в сознании. Причем изувер шлет их только активным защитникам. Больше всего мы боимся, что полиция проведет расследование спустя рукава. А ведь при должном внимании вычислить извращенца не составит труда», – комментирует ситуацию московская зоозащитница Анастасия Федюнина, написавшая заявление на живодера.

          Отмечается, что видео приходило зоозащитникам в августе с аккаунта под именем Алены Савченко – одной из двух хабаровских живодерок, которые получили реальный срок в связи с резонансным делом.


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