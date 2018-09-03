Возбуждено дело из-за рассылки видео с убийствами животных

Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила, что в Москве по факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело.

«В ОМВД России по району Лефортово г. Москвы поступило заявление от гражданки по факту публикации в социальной сети фотографий и видеозаписей, на которых запечатлено жестокое обращение с животным. Сотрудники полиции провели проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», – приводит РИА «Новости» слова Волк.

Это произошло после того, как в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мучают и убивают животных, в том числе варят заживо котенка. Неизвестный рассылал видео с издевательствами над животными зоозащитникам из разных городов.

Видео и фото приходят волонтерам с разных городов. Везде неизвестный мучительным образом убивает животных. В одном из роликов он заживо с помощью кипятка варит маленького котенка, в другом разделывает несчастную кошку, до последнего находящуюся в сознании. Причем изувер шлет их только активным защитникам. Больше всего мы боимся, что полиция проведет расследование спустя рукава. А ведь при должном внимании вычислить извращенца не составит труда», – комментирует ситуацию московская зоозащитница Анастасия Федюнина, написавшая заявление на живодера.

Отмечается, что видео приходило зоозащитникам в августе с аккаунта под именем Алены Савченко – одной из двух хабаровских живодерок, которые получили реальный срок в связи с резонансным делом.