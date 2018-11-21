Якутский живодер записал издевательство над собакой на видео

В Якутии зафиксирован случай жестокого обращения с животными. В Сети появилось видео, на котором видно, что две привязанные к снегоходу собаки бегут из последних сил, а третья волочится по снегу.

Об инциденте сообщает якутское издание Sakhapress со ссылкой на читателей, приславших ролик с издевательствами. Судя по видео, водитель снегохода увеличивает скорость снегохода, не жалея животных.

«Это происходит на Севере республики. Как так можно издеваться над животными? Мы просто возмущены», – цитирует издание подписчиков. Те сообщили, что хозяин убил собаку, которая не смогла бежать за снегоходом, но проверить информацию не удалось.

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