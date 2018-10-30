Депутат попросил главу МВД разобраться с живодером из Курска

Депутат Госдумы Сергей Боярский отправил депутатский запрос на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева с просьбой разобраться с живодером из Курска, который зарезал собаку на глазах хозяйки.

«Депутатский запрос по курскому живодеру направлен министру МВД», – написал зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский в Twitter.

Напомним, инцидент произошел 18 ноября в Курске. Местная жительница гуляла со своей собакой, американским бульдогом, собака была в наморднике.

На животное напал мужчина, ехавший на велосипеде: он несколько раз ударил ножом собаку, которая скончалась на месте. Злоумышленника задержали свидетели, однако тот не смог объяснить причины своего поступка:

«Не знаю, мы спросили у него, зачем он это сделал, он сказал, что не осознавал, что делает, и все. Ну, ему должны провести экспертизу. Думаю, его отпустили, так как статья не тяжкая, а средней тяжести. Он работает на заводе рабочим», – сообщила изданию Media City представитель курской зоозащитной организации «Право жить» Екатерина Жильникова.

Напомним, ранее благодаря нанятым зоозащитниками частным детективам в Реутове удалось задержать двух живодеров, которые рассылали жестокие видео с животными.