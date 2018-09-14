Найдены рассылавшие зоозащитникам жестокие видео живодеры

Благодаря нанятым зоозащитниками частным детективам в Реутове удалось задержать двух живодеров, которые рассылали жестокие видео с животными.

Задержанных привезли в ОВД «Лефортово». Ими оказались гражданин Белорусии Александр Кацемба и жительница Реутова Дарья Смирнова. Молодой человек прятался у девушки дома. Первую задержали в секс-шопе, где она работала. После чего у нее дома был задержан уже второй подозреваемый, сообщает «360».

«Дарья Смирнова продает живодерские видео и таким образом зарабатывает. И за ней кто-то стоит, потому что это бизнес серьезный, это явно мафия, их кто-то крышует. Мы с 2006 года подавали (заявления) во все инстанции: и в полицию, и в прокуратуру, но реакции ноль. Фотографии рассылаются с аккаунта Алены Савченко. Сама Алена сейчас на зоне, но на свободе у нее большое количество поклонников. Они объединились в одну секту «Культ Анубиса», под ее ником создали страницу», – сказала зоозащитница Наталья Коробейникова.

Уголовное дело на живодера из Белоруссии, рассылавшего зоозащитникам жестокие видео с мучениями животных (в том числе со сваренным заживо котенком и распятой кошкой), завели 3 сентября. 7 сентября ему было предъявлено обвинение.

Зоозащитники рассказали, что преступник неоднократно издевался над животными. Он забирал котят и других животных по объявлениям, жестоко убивал, а затем делал рассылки видео со страниц с такими же именами, как у хабаровских живодерок.