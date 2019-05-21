Захарова сравнила американские СМИ с нобелевским лауреатом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию NBC документа, якобы подтверждающего намерение Москвы вмешаться в американские выборы; она сравнила нынешнее «помешательство» в США с заболеванием математического гения Джона Нэша.

Она прокомментировала публикацию NBC, в которой портал демонстрирует документ, якобы свидетельствующий о том, что «Россия вмешается в выборы 2020 года». В документе «настоящими русскими буквами написано, что Россия собирается тренировать афроамериканцев в боевых лагерях и отправлять их в США для совершения диверсий», а документ поступил от центра расследований Ходорковского.

«Быстро проговаривают, что NBC «не может подтвердить подлинность документа», и переходят к бывшему сотруднику ФБР, который сообщает, что это все очень тревожно», – заметила Захарова в своем Facebook.

В связи с этой публикацией она вспомнила о мании на тему захвата Америки у нобелевского лауреата, математического гения Джона Нэша.

«Про это даже фильм сняли оскароносный «Игры разума». Выдающийся ученый и психически больной одновременно. Научные труды, которые были отмечены нобелевской премией, и при этом слуховые галлюцинации, ощущение себя императором Антарктики, воображаемая работа по спасению мира. Вот, мне кажется, нечто похожее развивается сейчас в американских СМИ на глобальном уровне. С одной стороны, старейшие издания, с традициями и аудиторией. С другой – массовое помешательство на теме русофобии. Хорошая новость, Нэш излечился. Плохая – на это у него ушло почти 40 лет», – написала Захарова.

В США регулярно заявляют о якобы намерениях России вмешаться в выборы в 2020 году. На встрече президента России Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео руководитель внешнеполитического американского ведомства, в частности, заявил, что Вашингтон «считает российское вмешательство в выборы в 2020 году неприемлемым» и намерен «делать все необходимое» для защиты выборов.