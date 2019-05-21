Вертолет под Петербургом распугал отдыхающих, пострадал ребенок

Вертолет, приземлившийся на открытом пляже в поселке Ильичево под Петербургом, распугал отдыхающих, девятилетняя девочка от испуга упала с песчаной насыпи и вывихнула руку, сообщают в соцсетях.

Убегавшая от вертолета девочка споткнулась и упала с песчаной насыпи, ребенок разбил губу и вывихнул руку, передает телеграм-канал 112.

Мать пострадавшей написала заявление в полицию, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

Также канал опубликовал видеозапись с места происшествия, на которой видно, как синий вертолет взлетел с песчаного берега и улетел за водоем, рядом с которым отдыхают люди.