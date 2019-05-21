Песков рассказал о планах Путина по отдыху в Туве

Президент Владимир Путин в ближайшие несколько месяцев вряд ли сможет найти в графике время на традиционный отдых в Туве, но исключать этого нельзя, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, президент ежегодно Туву посещает. Это бывает, как правило, вместе с (министром обороны) Сергеем Шойгу. Пока на ближайшие какие-то месяцы таких планов нет», – пояснил Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что глава государства все же может отправиться в Туву, если у него появится свободное время в графике. «Мы сообщим вам, если это произойдет», – сказал представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что Путин, скорее всего, поздравил Шойгу с днем рождения, которому 21 мая исполнилось 64 года.

«Я думаю, что, скорее всего, президент уже поздравил Шойгу. Просто я не имею подтверждения, но убежден, что он уже это сделал», – отметил он.

Последний раз об отдыхе Путина в Туве сообщалось в августе 2018 года. Тогда же стали известны подробности отдыха президента в этой республике.