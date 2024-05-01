День труда – праздник со слезами на глазах, праздник для людей, которые перестали видеть в труде ценность. Почему это случилось и как нам с этим жить дальше?0 комментариев
Захарова предложила изучать в школе влияние посла США Буллита на образ Воланда у Булгакова
Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила включить в школьную программу информацию о том, что прототипом «бала Сатаны» в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» послужил прием в американском посольстве в Москве, а образ посла США Уильяма Буллита отражен в фигуре Воланда.
«То, что эти вещи взаимосвязаны, я имею в виду американское посольство, вот этот сатанинский бал, описанный Булгаковым, фигура американского посла Буллита, фигура Воланда, что это вещи взаимоувязаны, мы узнаем уже во взрослом состоянии, читая мемуары. А вообще-то надо изначально об этом говорить», – заявила дипломат в эфире радио «Спутник», передает ТАСС.
По словам Захаровой, после публикации ее статьи «Портал в преисподнюю в Спасо-Хаусе» многие люди признались, что не знали, как мероприятия в американском посольстве отразились в «бале Сатаны». Эту информацию нужно упоминать в учебниках для средней школы и вузов, считает она.
Она отметила, что Буллита описывают как мистическую фигуру, этот образ наполнил образ героя Булгакова. «Есть конкретные символы того времени, которые наполнили это произведение», – добавила Захарова.