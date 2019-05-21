В МВД объяснили предложение изымать автомобили у пьяных водителей

В МВД рассказали, что предложение об изъятии автомобилей у пьяных водителей является пока только идеей, а разработка законопроекта еще не начата.

«Предложения пока только сформированы, и, наверное, еще преждевременно давать какие-либо комментарии и говорить о конкретных мерах... Есть пока только предложение», – заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин РИА «Новости».

Он также напомнил, что прохождение законопроекта может занять достаточно продолжительное время, поэтому говорить о дате рассмотрения воплощенной в законопроекте идеи об изъятии автомобилей, довольно затруднительно.

«Все предложения должны быть рассмотрены всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, субъектами РФ и только после этого уже готовый законопроект размещается для всеобщего обозрения в открытых источниках, обсуждается, получает замечания, рассматривается Минюстом, направляется в правительство. Правительство направляет законопроект в Госдуму, проходят первое, второе и третье чтения. Процесс (занимает) не менее шести месяцев», – заключил представитель МВД.

Ранее стало известно, что МВД направило в правительство предложение конфисковывать автомобили у водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.