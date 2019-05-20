МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей

Министерство внутренних дел предлагает конфисковывать автомобили у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения; предложение ведомства направлено в правительство на рассмотрение.

«В правительство России направлены предложения МВД относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», – передает ТАСС сообщение МВД.

В прошлом году было предложено сделать уголовным преступлением побег водителей с места ДТП, совершенных в состоянии опьянения.