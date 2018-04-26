Предложено сделать уголовным преступлением побег водителей с места «пьяных» ДТП

Участники ДТП, сбежавшие в места аварии и избежавшие медосвидетельствования на алкоголь, не должны иметь преимущества перед теми, кто не покинул место аварии; их действия должны квалифицироваться как уголовное преступление, заявил координатор проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Сергей Бидонько.

«Употребление алкоголя водителями транспортных средств создает потенциальную угрозу безопасности дорожного движения. По закону оставлять место ДТП нельзя, а побег с места аварии может являться желанием скрыть факт опьянения, чтобы избежать привлечения к более строгой уголовной ответственности. При этом побег не приравнивается ни к факту опьянения, ни к добровольному отказу от прохождения освидетельствования», – цитирует Бидонько пресс-служба «Единой России».

Комментируя решение Конституционного суда постановившего выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП, координатор партпрокта подчеркнул, что «суд указывает, что оспариваемая норма не позволяет признать водителя пьяным, если он скрылся с места ДТП».

«Есть несколько вариантов. Можно, например, вернуться к старой редакции статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – прим. ВЗГЛЯД), когда в ней отсутствовали отдельные составы, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения (они были введены в кодекс по инициативе МВД в 2009 году). В этом случае решение об усиленной ответственности в связи с употреблением алкоголя за рулем будет определять суд на свое усмотрение. Второй вариант – изменить вид ответственности за оставление места ДТП. Сейчас за это предусмотрена административная ответственность по части первой статьи 12.27 КоАП («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»; предусматривает лишение прав до полутора лет или административный арест на 15 суток, – прим. ВЗГЛЯД). Предлагается сделать это уголовным преступлением. Отмечу, что Конституционный суд России предписал законодателю в течение года внести в правовое регулирование необходимые изменения», – добавил Бидонько.

Также он констатировал, что в 2017 году, по данным статистики аварийности, 4 тыс. 25 водителей, участвовавших в ДТП, имели признаки опьянения, но отказались от прохождения освидетельствования. Есть среди них и такие, кто покинул место аварии. Они с точки зрения закона остаются в более выгодном положении по сравнению с теми, кто остался на месте аварии. Это неравенство необходимо ликвидировать», - подчеркнул он.

Ранее Конституционный суд России обязал федерального законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. КС отметил, что российское законодательство запрещает водителю оставлять место ДТП, предусматривая за это административную ответственность, но УК России не предполагает усиление уголовной ответственности за побег.