Сбежавших водителей разрешили признавать пьяными

КС признал неконституционной норму Уголовного кодекса, которая фактически ставила в более выгодное положение сбежавших с места ДТП пьяных водителей, избегавших медосвидетельствования.

Конституционный суд разрешил устанавливать факт нахождения сбежавших после аварии водителей в нетрезвом состоянии не только на основании освидетельствования, но и «по совокупности иных доказательств» передает РИА «Новости».

Суд признал не соответствующим Конституции примечание 2 статьи 264 УК, в соответствии с которым суд может установить опьянение сбежавшего водителя только на основании наличия спирта или наркотиков в организме. Или в том случае,. Когда отказ от освидетельствования будет зафиксирован.

«Оспариваемая норма не предусматривает возможности признания водителя находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП», – говорится в материалах суда.

Судья отметил также, что это фактически ставит сбежавших водителей в более выгодное положение, чем тех, кто согласился пройти освидетельствование.

Он заявил, что в этой части норма не соответствует Конституции и обязал законодателя в течение года внести необходимые изменения, а до этого времени практика останется прежней.

Напомним, в июле 2017 года с места крупного ДТП на Волоколамском шоссе в Москве скрылся водитель сгоревшего Mercedes, который перед аварией грубо нарушил правила дорожного движения.