Зеленский задекларировал недвижимость в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал дом в Италии и недостроенную гостиницу в Грузии, а у его жены есть квартира в крымской Ливадии, следует из декларации о доходах украинского лидера.

Жилой дом площадью 413 кв. м в Италии появился у Зеленского в 2018 году. Остальная недвижимость та же, что и в декларации за 2017 год: дом площадью 353,5 кв. м и земельный участок в Киевской области, квартира в Киеве площадью 130 кв. м. У Елены Зеленской квартиры в Киеве (284 кв. м) и в Ливадии (130 кв. м), передает «Интерфакс».

Им также принадлежит общая квартира в Киеве площадью 270 кв. м и объекты незавершенного строительства в Грузии – 10 гостиничных номеров общей площадью 360 кв.м.

Кроме того, Зеленский является владельце 100% корпоративных прав ООО «Киноквартал», 99,99% корпоративных прав ООО «Студия Квартал-95». У него также есть доля в еще девяти компаниях. Президент Украины – конечный бенефициарный собственник шести компаний, из которых две – кипрские, одна зарегистрирована на Белизе и одна – в Италии.

Владимир Зеленский в понедельник вступил в должность президента Украины.

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